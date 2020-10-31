Лучшая футболистка мира женится на олимпийской чемпионке. Фотофакт

Обладательница женского "Золотого мяча" 35-летняя Меган Рапино объявила о будущей свадьбе с 40-летней четырехкратной олимпийской чемпионкой по баскетболу Сью Берд.

Американки выложил соответствующий снимок в соцсетях.

"Я гомосексуальна, Меган моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают. Думаю, у людей есть такое предубеждение, что если вы не говорите об этом открыто – значит, скрываете. Для меня этого никогда не было правдой", – заявила Берд.

Меган Рапино с Кубком мира ФИФА, Золотой бутсой и Золотым мячом после ЧМ-2019

Сью Берд (слева) и Меган Рапино

Меган Рапино делает предложение Сью Берд

Спортсменки познакомились на Олимпиаде-2016 года в Рио. Сборная США по баскетболу выиграла "золото", а футбольная сборная Штатов вылетела на стадии четвертьфинала.

Раннее окончание турнира позволило Меган наблюдать за Сью на площадке, а общий агент познакомил девушек.

Как сообщал OBOZREVATEL, у чемпионки UFC в двух весовых категориях Аманды Нуньес и ее жены Нины Ансарофф родился ребенок.

В сентябре Нуньес снялась топлес с беременной Ансарофф. На нескольких фото видно, как спортсменки сидят обнявшись в постели.