Лучшая футболистка мира женится на олимпийской чемпионке. Фотофакт

Максим Иншаков Раздевалка 16:19, 31.10.2020 Обновлено: 16:25, 31.10.2020

Обладательница женского "Золотого мяча" 35-летняя Меган Рапино объявила о будущей свадьбе с 40-летней четырехкратной олимпийской чемпионкой по баскетболу Сью Берд.

Американки выложил соответствующий снимок в соцсетях.

"Я гомосексуальна, Меган моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают. Думаю, у людей есть такое предубеждение, что если вы не говорите об этом открыто – значит, скрываете. Для меня этого никогда не было правдой", – заявила Берд.

Меган Рапино с Кубком мира ФИФА, Золотой бутсой и Золотым мячом после ЧМ-2019
Сью Берд (слева) и Меган Рапино
Меган Рапино делает предложение Сью Берд

Спортсменки познакомились на Олимпиаде-2016 года в Рио. Сборная США по баскетболу выиграла "золото", а футбольная сборная Штатов вылетела на стадии четвертьфинала.

Раннее окончание турнира позволило Меган наблюдать за Сью на площадке, а общий агент познакомил девушек.

Как сообщал OBOZREVATEL, у чемпионки UFC в двух весовых категориях Аманды Нуньес и ее жены Нины Ансарофф родился ребенок.

В сентябре Нуньес снялась топлес с беременной Ансарофф. На нескольких фото видно, как спортсменки сидят обнявшись в постели.

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Спорт Раздевалка

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