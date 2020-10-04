Іспанський футбольний клуб "Гранада" зажадав вибачень від букмекерської контори Winamax, яка опублікувала мем у формі пеніса.

Winamax є титульним спонсором "Гранади", однак після поразки своїх партнерів від "Атлетіко" (1:6), захопилася гравцем суперника Жоау Феліксом. Букмекери опублікували жартівливу теплову карту дій футболіста "матрацників" у вигляді чоловічого статевого органу.

Скандальний пост Twitter Winamax

"Гранада" вимагає негайних вибачень від Winamax Deportes за образливий твіт на адресу клубу і фанатів. Ми залишаємо за собою право вжити будь-які дії, щоб захистити інтереси клубу з 89-річною історією", – відреагувала "Гранада".

Заява "Гранади" Twitter "Гранади"

В результаті Winamax видалили пост, але вибачень в офіційних акаунтах контори і на сайті немає.

Winamax і "Гранада" підписали договір про співпрацю в 2019 році – коли клуб повернувся в Ла Лігу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський футболіст "Динамо" Бухарест Борха Вальє відзначився неймовірним ударом в домашньому матчі 3-го туру Вищої ліги Румунії проти "Ботошанi".