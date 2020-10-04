Испанский футбольный клуб устроил скандал из-за "теплового пениса"

Максим Иншаков Раздевалка 15:44, 4.10.2020

Испанский футбольный клуб "Гранада" потребовал извинений от букмекерской конторы Winamax, которая опубликовала мем в форме пениса.

Winamax является титульным спонсором "Гранады", однако после поражения своих партнеров от "Атлетико" (1:6), восхитилась игроком соперника Жоау Феликсом. Букмекеры опубликовали шутливую тепловую карту действий футболиста "матрасников" в виде мужского полового органа.

Скандальный пост
Twitter Winamax

"Гранада" требует немедленных извинений от Winamax Deportes за оскорбительный твит в адрес клуба и фанатов. Мы оставляем за собой право предпринять любые действия, чтобы защитить интересы клуба с 89-летней историей", – отреагировала "Гранада".

Заявление "Гранады"
Twitter "Гранады"

В итоге Winamax удалили пост, но извинений в официальных аккаунтах конторы и на сайте нет.

Winamax и "Гранада" подписали договор о сотрудничестве в 2019 году – когда клуб вернулся в Ла Лигу.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский футболист "Динамо" Бухарест Борха Валье отметился невероятным ударом в домашнем матче 3-го тура Высшей лиги Румынии против "Ботошани".

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