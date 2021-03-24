Футболіста вигнали з клубу за жарт про зґвалтування в Tinder

Валлійський клуб "Баклі Таун" розірвав контракт зі своїм футболістом Семом Спрідженом після того, як стало відомо про повідомлення, яке він відправив одній з дівчат у додатку Tinder.

Користувачка Twitter Сіанні Тейлор опублікувала на своїй сторінці скриншот листування з 23-річним гравцем, в якій він дозволив собі пожартувати на тему зґвалтування.

"Якби я міг змінити алфавіт, то назвав би тебе зґвалтуванням, оскільки тільки в цьому випадку ти могла б бути зі мною", – написав Спріджен.

Дівчина обурилася, отримавши це повідомлення, і закликала "Баклі Таун" і керівництво чемпіонату країни звернути увагу на цей інцидент.

У клубі швидко відреагували й оголосили про те, що Сем більше не є їхнім футболістом.

"Сьогодні ми дізналися про повідомлення, яке один з футболістів нашої команди написав на сайті знайомств. Він був негайно відрахований з клубу, а його реєстрація – припинена", – написано в заяві "Баклі Таун" у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірковий футболіст "Тоттенхема" Деле Аллі зареєструвався на сайті знайомств після того, як його кинула модель Рубі Мей. У них часто виникали сварки через любов англійця до комп'ютерної гри.