Футболіст "Динамо" опублікував любовне фото з Дар'єю Білодід

Максим Іншаков Роздягальня 16:43, 10.10.2020 Оновлено: 17:08, 10.10.2020

Футболіст молодіжної збірної України Денис Попов зворушливо привітав знамениту дзюдоїстку Дар'ю Білодід із 20-річчям.

У себе в Instagram захисник київського "Динамо" розмістив сторіз із дворазовою чемпіонкою світу. На фото Дар'я ніжно обіймає і цілує Дениса.

"З днем народження, моя кохана", – підписав знімок Попов, додавши смайл у вигляді сердечка.

Денис Попов і Дар'я Білодід
Instagram Дениса Попова

Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки про те, що Білодід зустрічається з Поповим виникли в серпні. 19-річна дворазова чемпіонка світу і 21-річний гравець столичної команди були помічені разом на презентації фільму "Анаконда", присвяченого Даші.

Білодід прийшла на презентацію картини в компанії Попова, який ні на крок не відходив від дівчини. Під час перегляду фільму молоді люди ніжно тримали один одного за руку і щось обговорювали.

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