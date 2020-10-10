Футболист "Динамо" опубликовал любовное фото с Дарьей Белодед

Максим Иншаков Раздевалка 16:43, 10.10.2020 Обновлено: 17:08, 10.10.2020

Футболист молодежной сборной Украины Денис Попов трогательно поздравил знаменитую дзюдоистку Дарью Белодед с 20-летием.

У себя в Instagram защитник киевского "Динамо" разместил сторис с двукратной чемпионкой мира. На фото Дарья нежно обнимает и целует Дениса.

"С днем рождения, моя любимая", – подписал снимок Попов, добавив смайл в виде сердечка.

Денис Попов и Дарья Белодед
Instagram Дениса Попова

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что Белодед встречаются с Поповым возникли в августе. 19-летняя двукратная чемпионка мира и 21-летний игрок столичной команды были замечены вместе на презентации фильма "Анаконда", посвященного Дарье.

Белодед пришла на презентацию картины в компании Попова, который ни на шаг не отходил от девушки. Во время просмотра фильма молодые люди нежно держали друг друга за руку и что-то обсуждали.

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Спорт Раздевалка

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