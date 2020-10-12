Дворазова чемпіонка світу з Італії порадувала фанатів ефектними знімками

Михайло Морозов Роздягальня 02:02, 13.10.2020

Дворазова чемпіонка світу з фехтування італійка Роселла Фьямінго є однією з найкрасивіших спортсменок світу у своєму виді спорту.

На своїй сторінці в Instagram, де на неї підписалися понад 250 тисяч осіб, вона регулярно ділиться з шанувальниками ефектними знімками.

OBOZREVATEL пропонує читачам самостійно оцінити красу Фьямінго, переглянувши знімки, опубліковані в її соціальній мережі.

Роселла Фьямінго розв'язала купальник
Instagram Роселлою Фьямінго
Роселла Фьямінго пройшлася по піску
Instagram Роселлою Фьямінго
Роселла Фьямінго зі шпагою
Instagram Роселлою Фьямінго
Роселла Фьямінго в купальнику
Instagram Роселлою Фьямінго
Роселла Фьямінго дивиться на корабель
Instagram Роселлою Фьямінго
Роселла Фьямінго і розмальовані двері
Instagram Роселлою Фьямінго
Роселла Фьямінго прийняла упор лежачи
Instagram Роселлою Фьямінго
Роселла Фьямінго на пірсі
Instagram Роселлою Фьямінго
Роселла Фьямінго в лісі
Instagram Роселлою Фьямінго

Роселла почала займатися фехтуванням з семи років. На її рахунку безліч перемог у чемпіонатах Італії, два титули чемпіонки світу в 2014 і 2015 роках, а також срібна медаль на Олімпійських іграх в Ріо у 2016-му в особистій першості шпажисток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська призерка Олімпіади-2016 Олена Кравацька знялася оголеною, прикрившись капелюхом.

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Спорт Роздягальня

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