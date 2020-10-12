Двукратная чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками

Двукратная чемпионка мира по фехтованию итальянка Роселла Фьяминго является одной из самых красивых спортсменок мира в своем виде спорта.

На своей странице в Instagram, где на нее подписались более 250 тысяч человек, она регулярно делится с поклонниками эффектными снимками.

OBOZREVATEL предлагает читателям самостоятельно оценить красоту Фьяминго, взглянув на снимки, опубликованные в ее социальной сети.

Роселла Фьяминго развязала купальник Instagram Роселлы Фьяминго

Роселла Фьяминго прошлась по берегу Instagram Роселлы Фьяминго

Роселла Фьяминго со шпагой Instagram Роселлы Фьяминго

Роселла Фьяминго в купальнике Instagram Роселлы Фьяминго

Роселла Фьяминго смотрит на корабль Instagram Роселлы Фьяминго

Роселла Фьяминго и разрисованные двери Instagram Роселлы Фьяминго

Роселла Фьяминго приняла упор лежа Instagram Роселлы Фьяминго

Роселла Фьяминго на пирсе Instagram Роселлы Фьяминго

Роселла Фьяминго в лесу Instagram Роселлы Фьяминго

Роселла начала заниматься фехтованием с семи лет. На ее счету множество побед в чемпионатах Италии, два титула чемпионки мира в 2014 и 2015 годах, а также серебряная медаль на Олимпийских играх в Рио в 2016-м в личном первенстве шпажисток.

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