Двукратная чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками

Михаил Морозов Раздевалка 02:02, 13.10.2020

Двукратная чемпионка мира по фехтованию итальянка Роселла Фьяминго является одной из самых красивых спортсменок мира в своем виде спорта.

На своей странице в Instagram, где на нее подписались более 250 тысяч человек, она регулярно делится с поклонниками эффектными снимками.

OBOZREVATEL предлагает читателям самостоятельно оценить красоту Фьяминго, взглянув на снимки, опубликованные в ее социальной сети.

Роселла Фьяминго развязала купальник
Instagram Роселлы Фьяминго
Роселла Фьяминго прошлась по берегу
Instagram Роселлы Фьяминго
Роселла Фьяминго со шпагой
Instagram Роселлы Фьяминго
Роселла Фьяминго в купальнике
Instagram Роселлы Фьяминго
Роселла Фьяминго смотрит на корабль
Instagram Роселлы Фьяминго
Роселла Фьяминго и разрисованные двери
Instagram Роселлы Фьяминго
Роселла Фьяминго приняла упор лежа
Instagram Роселлы Фьяминго
Роселла Фьяминго на пирсе
Instagram Роселлы Фьяминго
Роселла Фьяминго в лесу
Instagram Роселлы Фьяминго

Роселла начала заниматься фехтованием с семи лет. На ее счету множество побед в чемпионатах Италии, два титула чемпионки мира в 2014 и 2015 годах, а также серебряная медаль на Олимпийских играх в Рио в 2016-м в личном первенстве шпажисток.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская призерка Олимпиады-2016 Елена Кравацкая снялась обнаженной, прикрывшись шляпой.

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Спорт Раздевалка

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