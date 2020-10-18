Дружина лідера "Шахтаря" Тайсона показала себе в спокусливому бікіні

Максим Іншаков Роздягальня 02:01, 19.10.2020

Дружина півзахисника донецького "Шахтаря" Тайсона Габріела Матіас зібрала безліч захоплених коментарів, розмістивши фотографії в купальнику.

Шанувальники бразилійки не змогли пройти повз ефектних знімків, захопившись формами красуні.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися кадрами.

Габріела Матіас біля басейну
Instagram Габріели Матіас
Габріела Матіас на тлі пальми
Instagram Габріели Матіас
Габріела Матіас загоряє
Instagram Габріели Матіас
Габріела Матіас в купальнику
Instagram Габріели Матіас
Габріела Матіас в бікіні
Instagram Габріели Матіас

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Габріела розмістила порцію пляжних знімків, на яких напівоголена ніжиться під жарким бразильським сонцем в Шангрі-Ла і викликала дикий захват у фоловерів.

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