Жена лидера "Шахтера" Тайсона показала себя в соблазнительном бикини

Максим Иншаков Раздевалка 02:01, 19.10.2020

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона Габриэла Матиас собрала множество восторженных комментариев, разместив фотографии в купальнике.

Поклонники бразильянки не смогли пройти мимо эффектных снимков, восхитившись формами красотки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться кадрами.

Габриэла Матиас возле бассейна
Instagram Габриэлы Матиас
Габриэла Матиас на фоне пальмы
Instagram Габриэлы Матиас
Габриэла Матиас загорает
Instagram Габриэлы Матиас
Габриэла Матиас в купальнике
Instagram Габриэлы Матиас
Габриэла Матиас в бикини
Instagram Габриэлы Матиас

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Габриэла разместила порцию пляжных снимков, на которых полуобнаженная нежится под жарким бразильским солнцем в Шангри-Ла и вызвала дикий восторг у фолловеров.

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Спорт Раздевалка

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