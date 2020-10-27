Дружина Гусєва знялася в купальнику та спантеличила підписників

Михайло Морозов Роздягальня 01:20, 28.10.2020

Дружина легендарного футболіста "Динамо" та збірної України Олега Гусєва Марія поділилася з шанувальниками фотографіями з відпустки на Мальдівах.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram два знімка в салатовому купальнику та запропонувала підписникам обрати найкращу з них.

Марія Гусєва запропонувала шанувальникам обрати кращу фотографію
Instagram Марії Гусєвої
Марія Гусєва на фотографії номер два
Instagram Марії Гусєвої

Більшість людей не змогли визначитися та написали в коментарях, що обидві фотографії дуже гарні. Один з користувачів поскаржився на те, що Марія стоїть занадто далеко, і йому хотілося б поглянути на неї з ближчої відстані.

Один з користувачів поскаржився на те, що Марія Гусєва стоїть занадто далеко
Instagram Марії Гусєвої
У коментарях оцінили фігуру Марії
Instagram Марії Гусєвої

Нагадаємо, що ексфутболіст і його дружина зіграли весілля в травні 2013 року, а в 2015-му Марія зробила йому подарунок на новорічні свята, народивши дочку Олександру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина Гусєва вразила своїм декольте.

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