Дружина Гусєва знялася в купальнику та спантеличила підписників

Дружина легендарного футболіста "Динамо" та збірної України Олега Гусєва Марія поділилася з шанувальниками фотографіями з відпустки на Мальдівах.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram два знімка в салатовому купальнику та запропонувала підписникам обрати найкращу з них.

Марія Гусєва запропонувала шанувальникам обрати кращу фотографію Instagram Марії Гусєвої

Марія Гусєва на фотографії номер два Instagram Марії Гусєвої

Більшість людей не змогли визначитися та написали в коментарях, що обидві фотографії дуже гарні. Один з користувачів поскаржився на те, що Марія стоїть занадто далеко, і йому хотілося б поглянути на неї з ближчої відстані.

Один з користувачів поскаржився на те, що Марія Гусєва стоїть занадто далеко Instagram Марії Гусєвої

У коментарях оцінили фігуру Марії Instagram Марії Гусєвої

Нагадаємо, що ексфутболіст і його дружина зіграли весілля в травні 2013 року, а в 2015-му Марія зробила йому подарунок на новорічні свята, народивши дочку Олександру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина Гусєва вразила своїм декольте.