Жена Гусева снялась в купальнике и озадачила подписчиков

Жена легендарного футболиста "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева Мария поделилась с поклонниками фотографиями с отпуска на Мальдивах.

Она опубликовала на своей странице в Instagram два снимка в салатовом купальнике и предложила подписчикам выбрать лучшую из них.

Мария Гусева предложила поклонникам выбрать лучшую фотографию Instagram Марии Гусевой

Мария Гусева на фотографии номер два Instagram Марии Гусевой

Большинство людей не смогли определиться и написали в комментариях, что обе фотографии очень хороши. Один из пользователей посетовал на то, что Мария находится слишком далеко, и ему хотелось бы рассмотреть ее с более близкого расстояния.

Один из пользователей пожаловалося на то, что Мария Гусева стоит слишком далеко Instagram Марии Гусевой

В комментариях оценили фигуру Марии Instagram Марии Гусевой

Напомним, что экс-футболист и его супруга сыграли свадьбу в мае 2013 года, а в 2015-м Мария сделала ему подарок на новогодние праздники, родив дочь Александру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Гусева поразила своим декольте.