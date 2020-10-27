Жена Гусева снялась в купальнике и озадачила подписчиков

Михаил Морозов Раздевалка 01:20, 28.10.2020

Жена легендарного футболиста "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева Мария поделилась с поклонниками фотографиями с отпуска на Мальдивах.

Она опубликовала на своей странице в Instagram два снимка в салатовом купальнике и предложила подписчикам выбрать лучшую из них.

Мария Гусева предложила поклонникам выбрать лучшую фотографию
Instagram Марии Гусевой
Мария Гусева на фотографии номер два
Instagram Марии Гусевой

Большинство людей не смогли определиться и написали в комментариях, что обе фотографии очень хороши. Один из пользователей посетовал на то, что Мария находится слишком далеко, и ему хотелось бы рассмотреть ее с более близкого расстояния.

Один из пользователей пожаловалося на то, что Мария Гусева стоит слишком далеко
Instagram Марии Гусевой
В комментариях оценили фигуру Марии
Instagram Марии Гусевой

Напомним, что экс-футболист и его супруга сыграли свадьбу в мае 2013 года, а в 2015-м Мария сделала ему подарок на новогодние праздники, родив дочь Александру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Гусева поразила своим декольте.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Польша решила массово заманивать украинцев: чем привлекают заробитчан и почему такой спрос

Маша Фокина вступилась за дедушку и посоветовала СМИ "подбирать слова"

Украинцев разгневало перераспределение денег от онкобольных на дороги: реакция сети

Ермак назвал выдумкой спецоперацию СБУ по "вагнеровцам"

Жириновский призвал похитить "ведьму" Тихановскую и повесить ее в центре Минска. Видео