Дівчина гравця "Шахтаря" похвалилася пишними формами у тісному одязі

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Роздягальня
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Дівчина Данила Сікана Тетяна

Дівчина нападника "Шахтаря" Данила Сікана, який виступає за "Маріуполь" на правах оренди, Тетяна порадувала підписників спокусливими знімками.

На своїй сторінці в Instagram вона запитала, як у фанатів проходить Хеллоуїн, і опублікувала фотографію, на якій позує в чорній кофті та джинсах. На ній одяг дівчини підкреслює її пишні форми.

Тетяна в тісній чорній кофті
Тетяна в чорній кофті

У коментарях назвали цей знімок "провокацією" для людей з "теплих країн", а також спрогнозували появу розмов про те, що Тетяна зробила собі груди. Сама вона раніше заявляла, що не зверталася до хірурга з цього приводу.

У коментарях назвали цей знімок провокацією

Сікан почав зустрічатися з Тетяною, яка працює моделлю, в 2019 році. Його дівчина народилася в Кривому Розі, але живе та вчиться в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексдружина українського нападника Євгена Селезньова знялася в платті, що ледь прикриває груди.

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