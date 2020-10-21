Дівчина гравця "Динамо", який подорожчав у 20 разів, похвалилася яскравими фото

Михайло Морозов Роздягальня 01:25, 22.10.2020

Дівчина 18-річного захисника київського "Динамо" Іллі Забарного, якого ще зовсім недавно знали тільки найвідданіші фанати столичного клубу, любить балувати підписників ефектними знімками.

У себе в Instagram, на який підписалися трохи більше ніж 5 тисяч осіб, Ангеліна публікує найяскравіші моменти з життя, а також займається розкруткою власного магазину одягу. Їй, як і футболістові, 18 років. Вона є студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка і вже понад два роки перебуває у стосунках із Забарним. Віднедавна вони живуть разом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам поглянути на знімки Ангеліни, яка надихає молодого українця на нові звершення на футбольному полі.

Ангеліна в рожевому купальнику
Instagram дівчини Іллі Забарного Ангеліни
Ангеліна й акула
Instagram дівчини Іллі Забарного Ангеліни
Ангеліна на березі
Instagram дівчини Іллі Забарного Ангеліни
Ангеліна в зеленому купальнику
Instagram дівчини Іллі Забарного Ангеліни
Ангеліна у в'язаній кофті
Instagram дівчини Іллі Забарного Ангеліни
Ангеліна в синій сукні
Instagram дівчини Іллі Забарного Ангеліни
Ангеліна в картатій сукні
Instagram дівчини Іллі Забарного Ангеліни
Ангеліна в блискучій сукні
Instagram дівчини Іллі Забарного Ангеліни
Ангеліна в білій сукні
Instagram дівчини Іллі Забарного Ангеліни

Як повідомляв OBOZREVATEL, завдяки успішним виступам Забарного за збірну та клуб його трансферна вартість збільшилася удвадцятеро.

Коментувати
Спорт Роздягальня

Дивіться також

Коронавірусом в Україні вперше заразилися понад 6,7 тисячі за добу: статистика МОЗ на 21 жовтня

Коронавірус викликав рідкісний синдром і параліч: з'явилися деталі загибелі 21-річної волонтерки в Києві

У Росії помер скандальний протоієрей РПЦ Смірнов

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час

У Києві від COVID-19 померла 21-річна волонтерка