Девушка игрока "Динамо", подорожавшего в 20 раз, похвасталась яркими фото

Михаил Морозов Раздевалка 01:25, 22.10.2020

Девушка 18-летнего защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного, которого еще совсем недавно знали только самые преданные фанаты столичного клуба, любит баловать подписчиков эффектными снимками.

У себя в Instagram, на который подписались чуть более 5 тысяч человек, Ангелина публикует яркие моменты из жизни, а также занимается раскруткой собственного магазина одежды. Ей, как и футболисту, 18 лет. Она является студенткой Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и уже более двух лет состоит в отношениях с Забарным. С недавних пор они живут вместе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки Ангелины, которая вдохновляет молодого украинца на новые свершения на футбольном поле.

Ангелина в розовом купальнике
Instagram девушки Ильи Забарного Ангелины
Ангелина и акула
Instagram девушки Ильи Забарного Ангелины
Ангелина на берегу
Instagram девушки Ильи Забарного Ангелины
Ангелина в зеленом купальнике
Instagram девушки Ильи Забарного Ангелины
Ангелина в вязаной кофте
Instagram девушки Ильи Забарного Ангелины
Ангелина в синем платье
Instagram девушки Ильи Забарного Ангелины
Ангелина в клетчатом платье
Instagram девушки Ильи Забарного Ангелины
Ангелина в блестящем платье
Instagram девушки Ильи Забарного Ангелины
Ангелина в белом платье
Instagram девушки Ильи Забарного Ангелины

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря успешным выступлениям Забарного за сборную и клуб его трансферная стоимость увеличилась в 20 раз.

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Спорт Раздевалка

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