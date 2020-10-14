Чемпіона світу з плавання дискваліфікували за зраду

Чемпіона світу з плавання на дистанціях у 200 та 400 метрів комплексом Дайя Сето дискваліфікували до кінця 2020 року за подружню зраду.

Як повідомляє видання SwimmingWorldMagazine, таке рішення прийняла Федерація плавання Японії за підсумками екстреної онлайн наради. Спортсмен тимчасово не зможе брати участь у внутрішніх і міжнародних змаганнях. Раніше він відмовився від звання капітана національної збірної після того, як зізнався у скоєному.

Відзначається, що це покарання не вплине на його участь в Олімпійських іграх у Токіо, які були перенесені на літо 2021 року.

Сето також є бронзовим призером ОІ-2016 в Ріо й одним з найкращих плавців світу протягом останніх семи років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Аталанти" Йосип Ілічич може закінчити кар'єру після зради дружини.