Чемпиона мира по плаванию дисквалифицировали за измену

Чемпиона мира по плаванию на дистанциях в 200 и 400 метров комплексом Дайя Сето дисквалифицировали до конца 2020 года за супружескую измену.

Как сообщает издание SwimmingWorldMagazine, такое решение приняла Федерация плавания Японии по итогам экстренного онлайн совещания. Спортсмен временно не сможет участвовать во внутренних и международных соревнованиях. Ранее он отказался от звания капитана национальной сборной после того, как признался в содеянном.

Отмечается, что это наказание не повлияет на его участие в Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на лето 2021 года.

Сето также является бронзовым призером ОИ-2016 в Рио и одним из лучших пловцов мира на протяжении последних семи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Аталанты" Йосип Иличич может закончить карьеру после измены жены.