Бодібілдер-чемпіон з України в жіночій сукні був побитий на мітингу в Казахстані. Відео

Уродженець міста Рубіжного (Луганська область) Юрія Толочко, який з 5 років проживає в Астані, був побитий в Алмати на мітингу за реформи і за припинення репресій.

35-річний спортсмен, який виграв у 2018 році чемпіонат Казахстану з бодібілдингу, в жіночому одязі і перуці вирішив підтримати Вікторію Беркходжаеву, жінку-трансгендера, яка знаходиться у в'язниці.

На чоловіка відразу накинулися кілька людей, розбили йому обличчя і повалили на підлогу. Організатори виштовхали Толочка з натовпу і постаралися відвести подалі, звинувачуючи його у провокації.

"Я зараз у лікарні. Буду проходити реабілітацію. У мене зламаний ніс, відколена частина переднього зуба і струс мозку. Я вийшов в образі Аманди, щоб підтримати трансгендерів. І був побитий. В ім'я великих ідей, ніхто не має права піднімати руку на іншу людину. Я буду і далі робити перфоманси і вступлю в ЛГБТ-спільноту", – заявив казахстанець у себе в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, декілька років тому Толочко вирішив одружитися на штучній жінці. У себе в Instagram Юрій викладав спільні фотографії з лялькою на ім'я Маргарита, а також ходив з нею по магазинах і в ресторани.

Пізніше він зізнався, що весілля зірвалася через коронавiрусу.