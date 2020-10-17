Біатлоністка збірної України захопила мережу своєю красою

Максим Іншаков Роздягальня 01:56, 18.10.2020

Українська біатлоністка Христина Дмитренко справила справжній фурор в соцмережах, зачарувавши пiдписників своєю красою.

Фанати завалили спортсменку захопленими коментарями, відзначаючи її приголомшливу зовнішність.

Коментарі під фото
Facebook Христини Дмитренко

Христина народилася в Чернігові і вже встигла стати віцечемпіонкою юніорського Кубка IBU в спринті в 2016-му. В цьому році спортсменка завоювала "бронзу" у змішаній естафеті чемпіонату України.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися фотографіями нашої 21-річної співвітчизниці.

Христина Дмитренко
Instagram Христини Дмитренко
Христина Дмитренко з кучерявим волоссям
Instagram Христини Дмитренко
Христина Дмитренко в ліжку
Instagram Христини Дмитренко
Христина Дмитренко з листком
Instagram Христини Дмитренко
Христина Дмитренко на березі
Instagram Христини Дмитренко
Христина Дмитренко під час тренування
Instagram Христини Дмитренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинна володарка Кубка світу з біатлону Доротея Вірер похвалилася підтягнутою фігурою в купальнику. Італійка вирішила на вихідних покататися на яхті.

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