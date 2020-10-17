Биатлонистка сборной Украины восхитила сеть своей красотой

Максим Иншаков Раздевалка 01:56, 18.10.2020

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко произвела настоящий фурор в соцсетях, очаровав подписчиков своей красотой.

Фанаты завалили спортсменку восторженными комментариями, отмечая ее потрясающую внешность.

Комментарии под фото
Facebook Кристины Дмитренко

Кристина родилась в Чернигове и уже успела стать вице-чемпионкой юниорского Кубка IBU в спринте в 2016-м. В этом году спортсменка завоевала "бронзу" в смешанной эстафете чемпионата Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться фотографиями нашей 21-летней соотечественницы.

Кристина Дмитренко
Instagram Кристины Дмитренко
Кристина Дмитренко с кучерями
Instagram Кристины Дмитренко
Кристина Дмитренко в кровати
Instagram Кристины Дмитренко
Кристина Дмитренко с листиком
Instagram Кристины Дмитренко
Кристина Дмитренко на берегу
Instagram Кристины Дмитренко
Кристина Дмитренко во время тренировки
Instagram Кристины Дмитренко

Как сообщал OBOZREVATEL, действующая обладательница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер похвасталась подтянутой фигурой в купальнике. Итальянка решила на выходных покататься на яхте

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Спорт Раздевалка

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