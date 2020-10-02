19-річна чемпіонка України знялася в купальнику, вразивши ідеальним тілом

Максим Іншаков Роздягальня 03:40, 2.10.2020

19-річна чемпіонка України серед юніорів в бігу на дистанції 200 і 400 метрів Марія Буряк не перестає радувати шанувальників знімками зі свого відпочинку.

Легкоатлетка зібрала масу захоплених коментарів під фотографіями, на яких демонструє ідеальну фігуру.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Марія Буряк в рожевому купальнику
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк в чорному купальнику
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк на балконі
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк робить розтяжку
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк на "Олімпійському"
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк на тлі красивого пейзажу
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк на стадіоні
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк позує на заході
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк
Instagram Марії Буряк
Марія Буряк на березі моря
Instagram Марії Буряк

Як повідомляв OBOZREVATEL. раніше Буряк викликала справжній фурор серед уболівальників.

Користувачі в інтернеті по достоїнству оцінили розкішну зовнішність юної спортсменки, яка є володаркою однієї з найкрасивіших посмішок світової легкої атлетики.

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Спорт Роздягальня

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