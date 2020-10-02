19-летняя чемпионка Украины снялась в купальнике, поразив идеальным телом

Максим Иншаков Раздевалка 03:40, 2.10.2020

19-летняя чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк не перестает радовать поклонников снимками со своего отдыха.

Легкоатлетка собрала массу восторженных комментариев под фотографиями, на которых демонстрирует идеальную фигуру.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Мария Буряк в розовом купальнике
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк в черном купальнике
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк на балконе
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк делает растяжку
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк на "Олимпийском"
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк на фоне красивого пейзажа
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк на стадионе
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк позирует на закате
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк
Instagram Марии Буряк
Мария Буряк на берегу моря
Instagram Марии Буряк

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее Буряк произвела настоящий фурор среди болельщиков.

Юзеры в интернете по достоинству оценили роскошную внешность юной спортсменки, которая является обладательницей одной из самых красивых улыбок мировой легкой атлетики.

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Спорт Раздевалка

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