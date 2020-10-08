Українка з 13-м розміром грудей показала фігуру в купальнику. Фото

Ольга Веркалець Папараці 02:00, 9.10.2020

Модель із 13-м розміром грудей і власниця титулу "Найбільші натуральні груди України" Міла Кузнєцова поділилася з шанувальниками пікантним фото.

На ньому 31-річна зірка позувала у відвертому купальнику червоного кольору, продемонструвавши пишні форми. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та сережками. Відповідний знімок модель опублікувала на особистій сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

Кузнєцова показала пишні форми у відвертому купальнику.
Instagram Міли Кузнєцової

Пікантний знімок Кузнєцової викликав захват у шанувальників. Вони засипали зірку компліментами.

"Природна краса в чистому вигляді", "Дуже круте фото, ти маєш чудовий вигляд", "Яка ж ти соковита", – написали в коментарях.

Фото Кузнєцової вразило мережу.
Instagram Міли Кузнєцової
У мережі модель засипали компліментами.
Instagram Міли Кузнєцової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кузнєцова перевтілилася в співака Олега Винника за допомогою застосунку Doublicat. У програмі дівчина підставила своє обличчя замість обличчя артиста в кліпі на пісню "Божевільна любов".

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