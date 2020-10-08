Украинка с 13-м размером груди показала фигуру в купальнике. Фото

Модель с 13-м размером груди и обладательница титула "Самая натуральная грудь Украины" Мила Кузнецова поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем 31-летняя звезда позировала в откровенном купальнике красного цвета, продемонстрировав пышные формы. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и серьгами. Соответствующий снимок модель опубликовала на личной странице в Instagram (фото смотрите ниже).

Кузнецова показала пышные формы в откровенном купальнике. Instagram Милы Кузнецовой

Пикантный снимок Кузнецовой вызвал восторг у поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.

"Естественная красота в чистом виде", "Очень крутое фото, ты выглядишь прекрасно", "Какая же ты сочная", – написали в комментариях.

Фото Кузнецовой поразило сеть. Instagram Милы Кузнецовой

В сети модель засыпали комплиментами. Instagram Милы Кузнецовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кузнецова перевоплотилась в певца Олега Винника с помощью приложения Doublicat. В программе девушка подставила свое лицо вместо лица артиста в клипе на песню "Безумная любовь".