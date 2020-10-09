Українка з 13-м розміром грудей показала фігуру в купальнику. Фото

Модель із 13-м розміром грудей і власниця титулу "Найбільші натуральні груди України" Міла Кузнєцова поділилася з шанувальниками пікантним фото.

На ньому 31-річна зірка позувала у відвертому купальнику червоного кольору, продемонструвавши пишні форми. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та сережками. Відповідний знімок модель опублікувала на особистій сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

Пікантний знімок Кузнєцової викликав захват у шанувальників. Вони засипали зірку компліментами.

"Природна краса в чистому вигляді", "Дуже круте фото, ти маєш чудовий вигляд", "Яка ж ти соковита", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кузнєцова перевтілилася в співака Олега Винника за допомогою застосунку Doublicat. У програмі дівчина підставила своє обличчя замість обличчя артиста в кліпі на пісню "Божевільна любов".