Тіна Кароль викликала фурор у мережі гарячим фото в білизні

Українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками черговим пікантним знімком.

На своїй сторінці в Instagram артистка з'явилася в білизні (фото можна побачити нижче).

Так, зірка опублікувала один із кадрів, знятий для журналу Vogue UA. Тіна постала перед фанатами в красивому бюстгальтері, блискучих штанах і темному піджаку.

Тіна Кароль показала шанувальникам фігуру в білизні Instagram Тіни Кароль

Шанувальники співачки прийшли в захват від побаченого знімка. Образ Кароль їм дуже сподобався, і вони засипали зірку компліментами.

"Жінка, ви влаштували пожежу, не зволите його загасити", "Вогняна дівчина", "Бомбічно, нереально", "Найкрасивіша", – пишуть користувачі в мережі.

Тіна Кароль похвалилася фігурою в білизні Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль показала знімок у білизні на своїй сторінці в соцмережі Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль покрасувалась фігурою в білизні перед шанувальниками Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль показала пікантне фото в білизні підписникам Instagram Тіни Кароль

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль відповіла шанувальникам на припущення про її вагітність.