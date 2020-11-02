Тіна Кароль викликала фурор у мережі гарячим фото в білизні

Софія Ковнір Папараці 09:07, 2.11.2020 Оновлено: 09:13, 2.11.2020

Українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками черговим пікантним знімком.

На своїй сторінці в Instagram артистка з'явилася в білизні (фото можна побачити нижче).

Так, зірка опублікувала один із кадрів, знятий для журналу Vogue UA. Тіна постала перед фанатами в красивому бюстгальтері, блискучих штанах і темному піджаку.

Тіна Кароль показала шанувальникам фігуру в білизні
Instagram Тіни Кароль

Шанувальники співачки прийшли в захват від побаченого знімка. Образ Кароль їм дуже сподобався, і вони засипали зірку компліментами.

"Жінка, ви влаштували пожежу, не зволите його загасити", "Вогняна дівчина", "Бомбічно, нереально", "Найкрасивіша", – пишуть користувачі в мережі.

Тіна Кароль похвалилася фігурою в білизні
Instagram Тіни Кароль
Тіна Кароль показала знімок у білизні на своїй сторінці в соцмережі
Instagram Тіни Кароль
Тіна Кароль покрасувалась фігурою в білизні перед шанувальниками
Instagram Тіни Кароль
Тіна Кароль показала пікантне фото в білизні підписникам
Instagram Тіни Кароль

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль відповіла шанувальникам на припущення про її вагітність.

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