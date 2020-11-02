Тина Кароль вызвала фурор в сети горячим фото в белье

София Ковнир Папарацци 09:07, 2.11.2020 Обновлено: 09:13, 2.11.2020

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками очередным пикантным снимком.

На своей странице в Instagram артистка появилась в белье (фото можно посмотреть ниже).

Так, звезда опубликовала один из кадров, снятый для журнала Vogue UA. Тина предстала перед фанатами в красивом бюстгальтере, блестящих брюках и темном пиджаке.

Тина Кароль показала поклонникам фигуру в белье
Instagram Тины Кароль

Поклонники певицы пришли в восторг от увиденного снимка. Образ Кароль им очень понравился, и они засыпали звезду комплиментами.

"Женщина, вы устроили пожар, не соизволите его потушить", "Огненная девушка", "Бомбически, нереально", "Самая красивая", – пишут пользователи в сети.

Тина Кароль похвасталась фигурой в белье
Instagram Тины Кароль
Тина Кароль показала снимок в белье на своей странице в соцсети
Instagram Тины Кароль
Тина Кароль покрасовалась фигурой в белье перед поклонниками
Instagram Тины Кароль
Тина Кароль показала пикантное фото в белье подписчикам
Instagram Тины Кароль

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль ответила поклонникам на предположение о ее беременности.

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