Тіна Кароль з'явилася перед фанатами в образі "сексі-бабусі". Фото

Софія Ковнір Папараці 15:56, 2.11.2020 Оновлено: 16:18, 2.11.2020

Українська співачка Тіна Кароль на честь свята Геловіну постала перед шанувальниками у незвичному образі.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото в обтягуючій сукні, колготах в сітку і чорних туфлях на шпильці. Родзинкою образу став макіяж, який "зістарив" зірку (фото можна побачити нижче).

Тіна Кароль в образі "сексі-бабусі" схвилювала мережу
Instagram Тіни Кароль
Тіна Кароль постала перед шанувальниками у незвичному образі
Instagram Тіни Кароль
Тіна Кароль показала свій незвичайний образ шанувальникам
Instagram Тіни Кароль
Тіна Кароль здивувала оригінальним образом
Instagram Тіни Кароль
Українська співачка Тіна Кароль в образі "сексі-бабусі" схвилювала мережу
Instagram Тіни Кароль

У коментарях фанати Тіни стали писати, що співачка виглядає дуже сексуально і незвично. Багато хто вважає, що саме так артистка буде виглядати в старості.

"У будь-якому образі крашиха", "Красоточка! Який шикарний образ", "Улюблена сексі-бабуся", "Краща бабуся, яку я бачила", – пишуть користувачі в мережі.

Тіна Кароль в образі "сексі-бабусі" схвилювала мережу
Instagram Тіни Кароль
Українська співачка Тіна Кароль в образі "сексі-бабусі" схвилювала мережу
Instagram Тіни Кароль
Тіна Кароль показала свій незвичайний образ шанувальникам
Instagram Тіни Кароль

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками черговим пікантним знімком.

Коментувати
Шоу Папараці

Дивіться також

Війська РФ здійснили дві провокації на Донбасі, поранено українського військового – штаб ООС

Коронавірусом в Україні вперше заразилися 9,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 4 листопада

Марків повернувся! З'явилися перші фото нацгвардійця в Україні

Сепаратист Струк став мером міста на Луганщині

Марків вийшов на волю з прапором України: перші фото і слова нацгвардійця