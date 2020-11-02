Тина Кароль появилась перед фанатами в образе "секси-бабушки". Фото

София Ковнир Папарацци 15:56, 2.11.2020 Обновлено: 16:18, 2.11.2020

Украинская певица Тина Кароль в честь праздника Хеллоуина предстала перед поклонниками в необычном образе.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото в обтягивающем платье, колготах в сетку и черных туфлях на шпильке. Изюминкой образа стал макияж, который "состарил" звезду (фото можно посмотреть ниже).

Тина Кароль в образе "секси-бабушки" взволновала сеть
Instagram Тины Кароль
Тина Кароль предстала перед поклонниками в необычном образе
Instagram Тины Кароль
Тина Кароль показала свой необычный образ поклонникам
Instagram Тины Кароль
Тина Кароль удивила оригинальным образом
Instagram Тины Кароль
Украинская певица Тина Кароль в образе "секси-бабушки" взволновала сеть
Instagram Тины Кароль

В комментариях фанаты Тины стали писать, что певица выглядит очень сексуально и непривычно. Многие считают, что именно так артистка будет выглядеть в старости.

"В любом образе крашиха", "Красоточка! Какой шикарный образ", "Любимая секси-бабушка", "Лучшая бабушка, которую я видела", – пишут пользователи в сети.

Тина Кароль в образе "секси-бабушки" взволновала сеть
Instagram Тины Кароль
Украинская певица Тина Кароль в образе "секси-бабушки" взволновала сеть
Instagram Тины Кароль
Тина Кароль показала свой необычный образ поклонникам
Instagram Тины Кароль

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками очередным пикантным снимком.

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