Приходько покрасувалась у ванній в сексуальному пеньюарі. Фото

Популярна українська співачка Анастасія Приходько поділилася з шанувальниками черговим сексуальним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (фото можна побачити нижче).

"Я настільки звикла до публічності, що на гастролях в готелях я приблизно так, в пеньюарі, і приймаю ванну. Ця маніакальна звичка закоренилась у мене ще з фабрики зірок. Тоді на зйомках камери були наставлені скрізь і всюди. Розслабитися було нереально. І я завжди мріяла: коли у мене буде свій будинок, у ванній зроблю вікно. У мене з'явився і будинок, і вікно, яке я за звичкою боюся розшторити. Якщо хтось скаже, що у мене параноя, погоджуся і сперечатися не буду, але, ця звичка не дає мені жити спокійно ось уже 12 років. Повірили в історію? Реально чи ні, розповім ввечері в сторіз", – написала артистка.

На кадрі Приходько постала перед підписниками в чорному пеньюарі, сидячи в білій ванній.

Анастасія Приходько показала фото у ванній в гарному пеньюарі Instagram Анастасії Приходько

Фанати оцінили розбурхуюче фото співачки.

"Найкраща", "Дуже гарне фото. І ви красуня", – пишуть користувачі в мережі.

Фанати Анастасії Приходько оцінили оцінили розбурхуюче фото Instagram Анастасії Приходько

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