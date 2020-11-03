Приходько покрасовалась в ванной в сексуальном пеньюаре. Фото

Популярная украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками очередным сексуальным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

"Я настолько привыкла к публичности, что на гастролях в отелях я примерно так, в пеньюаре, и принимаю ванну. Эта маниакальная привычка закоренилась у меня еще с фабрики звезд. Тогда на съемках камеры были натыканы везде и повсюду. Расслабиться было нереально. И я всегда мечтала: когда у меня будет свой дом, в ванной сделаю окно. У меня появился и дом, и окно, которое я по привычке боюсь расшторить. Если кто-то скажет, что у меня паранойя, соглашусь и спорить не буду, но, эта привычка не дает мне жить спокойно вот уже 12 лет. Поверили в историю? Реально или нет, расскажу вечером в сториз", – написала артистка.

На кадре Приходько предстала перед подписчиками в черном пеньюаре, сидя в белой ванной.

Анастасия Приходько показала фото в ванной в красивом пеньюаре Instagram Анастасии Приходько

Фанаты оценили взбудораживающее фото певицы.

"Самая лучшая", "Очень хорошее фото. И вы красавица", – пишут пользователи в сети.

Фанаты Анастасии Приходько оценили взбудораживающее фото Instagram Анастасии Приходько

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