Полякова показала струнку фігуру в купальнику. Фото

Українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками архівним пікантним фото.

Так, на ньому 36-річна артистка позувала в купальнику рожевого кольору, продемонструвавши струнку фігуру. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами. Відповідний знімок Полякова опублікувала на особистій сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

"Напишіть кому, як і мені, не вдалося на море вирватися цього року? Як думаєте, скільки ще світ буде закритий? Хочете прогноз від мене? До 2022 року", – висловила свою думку співачка.

Полякова похвалилася стрункою фігурою. Instagram Оля Полякова

Шанувальники прийшли в захват від знімку Полякової, відзначивши, що вона дуже красива. Також користувачі розповідали, що також не поїхали у літню відпустку цьогоріч.

"Фото супер! Ти шикарна і неповторна!", "Олю, ви неймовірна", "Полякова, як завжди, класна", – написали в коментарях.

Шанувальники прийшли в захват від фото Полякової. Instagram Оля Полякова

Полякову засипали компліментами. Instagram Оля Полякова

Полякова опублікувала фото в купальнику. Instagram Оля Полякова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова прокоментувала галас, який виник через її концерт у Харкові. Вона заявила, що настільки запеклі обговорення розгорілися через "передвиборчий ср*ч у країні".