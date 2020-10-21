Полякова показала стройную фигуру в купальнике. Фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками архивным пикантным фото.

Так, на нем 36-летняя артистка позировала в купальнике розового цвета, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками. Соответствующий снимок Полякова опубликовала на личной странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Напишите кому, как и мне, не удалось на море вырваться в этом году? Как думаете, сколько еще мир будет закрыт? Хотите прогноз от меня? До 2022 года", – выразила свое мнение певица.

Полякова похвасталась стройной фигурой. Instagram Оля Полякова

Поклонники пришли в восторг от снимка Поляковой, отметив, что она очень красивая. Также пользователи рассказывали, что также не поехали в летний отпуск в этом году.

"Фото супер! Ты шикарная и неповторимая!", "Оля, вы невероятная", "Полякова, как всегда, классная", – написали в комментариях.

Поклонники пришли в восторг от фото Поляковой. Instagram Оля Полякова

Полякову засыпали комплиментами. Instagram Оля Полякова

Полякова опубликовала фото в купальнике. Instagram Оля Полякова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова прокомментировала шум, который возник из-за ее концерта в Харькове. Она заявила, что столь ожесточенные обсуждения разгорелись из-за "предвыборного ср*ча в стране".