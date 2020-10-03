Пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила сідниці в стрінгах. Фото

Відома американська модель формату plus-size Ешлі Грем поділилася з користувачами мережі пікантними знімками.

У Instagram-акаунті знаменитість показала провокаційні кадри, на яких постала в зухвалому образі.

На знімках Грем позувала в короткому светрику і в стрінгах.

Зірка, як завжди, не стала приховувати целюліт на стегнах, і навіть пожартувала про зайві кілограми у дописі.

"Має вигляд, наче спагеті попрямувало прямо в мою дупу", – підписала фото модель.

Нові провокаційні кадри моделі викликали суперечливі думки у користувачів мережі. Половина була в захваті, відзначаючи сміливість і красу Ешлі. Інші ж висловили думку, що Грем могла б вибрати і більш вдалі фото.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL американська модель Ешлі Грем повністю оголилася на фото з сином.