Пашаєва облили фекаліями на вулиці: адвокат побив зловмисника. Відео

Колишній адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв напав на чоловіка, який облив його фекаліями в центрі Москви.

Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом "НеМалахов". На кадрах Пашаєв робить підсічку ніг молодому чоловіку, той кілька разів падає (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Про напад невідомих повідомив 1 жовтня сам Пашаєв. За його словами, четверо молодих людей підійшли до нього і запитали його ім'я, а коли він назвався, один з нападників облив його фекаліями з термоса. Це сталося біля входу в будівлю редакції інформагентства "Россия сегодня".

При цьому Пашаєв зазначив, що нападник викрикнув, що зробив свій вчинок через те, що той анонсував гучні викриття у справі Єфремова. Адвокат наздогнав хлопця і забрав документи, які вивалилися у того з кишень. Він також порадив йому добровільно прийти до нього і розповісти про замовника нападу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ельмана Пашаєва позбавили статусу адвоката через його "неприпустимі висловлювання та поведінку" при розгляді справи Єфремова.

Раніше Пашаєва притягнули до дисциплінарної відповідальності за порушення адвокатської етики, адже він використовував кримінальну справу Єфремова для самореклами.