Нікітюк завела мережу оголеним фото з раками

Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила мережу досить відвертим фото під час відпочинку.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, на якому позує абсолютно голою, прикриваючи усі інтимні місця підносом з вареними раками.

На фото ведуча постала без макіяжу.

Леся Никитюк позує оголеною з підносом варених раків.

"Плани на вечір п'ятниці? Я раків зварила. Ps Я вже бачу ці заголовки завтра..Нікітюк, прикриваючись тим, що варить раків, фоткалась оголеною в чанах. Подруги залишилися голодними і неприкритими", - підписала кадр у фотоблозі артистка.

Користувачі мережі оцінили пікантний знімок Нікітюк та її почуття гумору, зазначивши оригінальність і чудову фігуру зірки.

Користувачі мережі оцінили відверте фото провідною.

Шанувальники засипали Никитюк втішними коментарями.

Фанати відзначили хорошу фігуру зірки.

Фоловерів оцінили пікантний знімок Никитюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Нікітюк порадувала фанатів пікантним фото без ліфчика.