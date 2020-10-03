Никитюк завела сеть оголенным фото c раками

Obozrevatel Папарацци 09:31, 3.10.2020 Обновлено: 09:32, 3.10.2020

Украинская телеведущая Леся Никитюк поразила сеть достаточно откровенным фото во время отдыха.

На странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором позирует совершенно голой, прикрывая все интимные места подносом с вареными раками.

На фото ведущая предстала без макияжа.

Леся Никитюк позирует оголенной с подносом вареных раков.

"Планы на вечер пятницы? Я раков сварила. Ps Я уже вижу эти заголовки завтра..Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах. Подруги остались голодными и неприкрытыми", - подписала кадр в фотоблоге артистка.

Пользователи сети оценили пикантный снимок Никитюк и ее чувство юмора, отметив оригинальность и восхитительную фигуру звезды.

Пользователи сети оценили откровенное фото ведущей.
Поклонники засыпали Никитюк лестными комментариями.
Фанаты отметили хорошую фигуру звезды.
Фолловеры оценили пикантный снимок Никитюк.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика.

Комментировать
Шоу Папарацци

Смотрите также

В Беларуси на госТВ назвали Украину "бывшей УССР". Фотофакт

Главврач больницы Киева: мы входим в историю коронавируса, волна может быть реактивной

Террористы подожгли позиции украинских военных на Донбассе

Русские жгут себя, только зачем?

Во Львове умер врач после длительной борьбы с COVID-19