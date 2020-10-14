Лопес вразила шанувальників відвертими фото

Obozrevatel Папараці 13:19, 14.10.2020 Оновлено: 13:23, 14.10.2020

Американська співачка й акторка 51-річна Дженніфер Лопес порадувала користувачів мережі відвертими фото.

На сторінці в Instagram Лопес опублікувала серію сексуальних фото в обтягуючій сукні, яка підкреслила її пишний бюст.

На знімках зірка приміряла ефектний костюм із колекції весна-2021 популярного бренду Balmain. Лопес побувала на показі Олів'є Рустема і взяла участь у fashion-зніманні.

Дженніфер Лопес показала сексуальні фото.
Зірка опублікувала відверті фото в Instagram.

Джей Ло позувала в міні-сукні без бретелей і жакеті, вартістю 3800 доларів.

Доповнила свій образ зірка класичним високим хвостом і яскравим макіяжем.

Дженніфер Лопес показала пишний бюст.
Дженніфер Лопес позувала у відвертій сукні Balmain.
Користувачі мережі прийшли в захват від нових відвертих кадрів Дженніфер Лопес.

Користувачі мережі прийшли у захват від нових відвертих кадрів Лопес, які зібрали масу позитивних відгуків.

"Королева", "Дуже красиво", "Приголомшлива", – писали фоловери під знімками співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва оголила груди на камеру і вразила мережу.

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