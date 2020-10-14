Лопес впечатлила поклонников откровенными фото

Obozrevatel Папарацци 13:19, 14.10.2020 Обновлено: 13:23, 14.10.2020

Американская певица и актриса 51-летняя Дженнифер Лопес порадовала пользователей сети откровенными фото.

На странице в Instagram Лопес опубликовала серию сексуальных фото в обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее пышный бюст.

На снимках звезда примерила эффектный костюм из коллекции весна-2021 популярного бренда Balmain. Лопес побывала на показе Оливье Рустема и приняла участие в fashion-съемки.

Дженнифер Лопес показала сексуальные фото.
Звезда опубликовала откровенные фото в Instagram.

Джей Ло позировала в мини-платье без бретелек и жакете, стоимостью 3800 долларов.

Дополнила свой образ звезда классическим высоким хвостом и ярким макияжем.

Дженнифер Лопес сверкнула пышным бюстом.
Дженнифер Лопес позировала в облегающем платье Balmain.
Пользователи сети пришли в восторг от новых откровенных кадров Дженнифер Лопес.

Пользователи сети пришли в восторг от новых откровенных кадров Лопес, которые собрали массу позитивных отзывов.

"Королева", "Очень красиво", "Потрясающая", – писали фолловеры под снимками певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева оголила грудь на камеру и поразила сеть.

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