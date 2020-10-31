Корольова засвітила пишні груди в сексуальному образі. Фото

Російська співачка українського походження 47-річна Наташа Корольова поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

У Instagram-акаунті зірка опублікувала фото, на якому позує в пікантному образі. Артистка з'явилася в чорному боді, з золотими чобітьми. Зірка похвалилася перед фанатами стрункою фігурою і сміливим декольте.

"Життя в нашому нестабільному, невизначеному, складному і неоднозначному світі таке швидкоплинне й мінливе, що багато хто в цих змінах просто губиться. Важливо завжди залишатися жінкою! Справжньою, проявляти свої емоції – сміятися, плакати, кусати пальці від відчаю, не боятися бути без гриму, розуміючи, що ти – це ти. І в цьому твоя цінність. Важливо зберігати обличчя, культуру спілкування, поважати чужі почуття і насамперед дарувати кохання! Будьте сильними! Вірте в краще!" – підписала фото Корольова.

Наташа Корольова поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Шанувальники Корольової оцінили її відвертий образ і засипали втішними коментарями.

"Наталі – ти найкраща! Нам по фіг, що вони там говорять! Ми тебе любимо", "Ви завжди маєте вигляд як Богиня", " Класна дівчина на естраді", "Яка ви мудра і красива, Наташа!" – писали фоловери в Instagram.

Шанувальники засипали зірку компліментами.

Фанатам сподобався відвертим знімок Наташі Корольової.

Фоловери залишили схвальні коментарі під фото.

Нагадаємо, як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 47-річна Корольова поділилася з шанувальниками пікантним фото в відвертому боді.