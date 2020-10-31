Королева засветила пышную грудь в сексуальном образе. Фото

Российская певица украинского происхождения 47-летняя Наташа Королева поделилась с поклонниками откровенным снимком.

В Instagram-аккаунте звезда опубликовала фото, на котором позирует в пикантном образе. Артистка предстала в черном боди, с золотыми сапогами. Звезда похвасталась перед фанатами стройной фигурой и смелым декольте.

"Жизнь в нашем нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном мире так скоротечна и переменчива, что многие в этих изменениях просто теряются. Важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции – смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния, не бояться быть без грима, понимая, что ты – это ты. И в этом твоя ценность. Важно сохранять лицо, культуру общения, уважать чужие чувства и, прежде всего, дарить любовь! Будьте сильными! Верьте в лучшее!" –подписала фото Королева.

Наташа Королева поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Поклонники Королевой оценили ее откровенный образ и засыпали лестными комментариями.

"Натали – ты лучшая! Нам пофиг, что они там говорят! Мы тебя любим", "Вы всегда выглядите как Богиня", "Самая классная девушка на эстраде", "Какая вы мудрая и красивая, Наташа!" – писали фолловеры в Instagram.

Поклонники засыпали звезду комплиментами.

Фанатам понравился откровенным снимок Наташи Королевой.

Фоллловеры оставили лестные комментарии под фото.

Напомним, как сообщал ранее OBOZREVATEL, 47-летняя Королева поделилась с поклонниками пикантным фото в откровенном боди.