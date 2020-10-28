Кім Кардаш'ян оскандалилась через вечірку на честь 40-річчя: в мережі виникла хвиля мемів

Американська світська левиця і телезірка Кім Кардаш'ян нещодавно відзначила своє 40-річчя. Вона організувала вечірку на приватному острові з родичами і друзями.

Після того, як на своїй сторінці в Twitter Кім опублікувала знімки зі свята, на зірку обвалилася купа негативних коментарів і хвиля мемів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Після двох тижнів багаторазових перевірок стану здоров'я і прохання всіх помістити на карантин, я здивувала своє найближче оточення поїздкою на приватний острів, де ми могли прикинутися, що все в порядку, хоча б на короткий час", – написала телезірка на своїй сторінці в Twitter .

Також світська левиця вважає, що мало хто до коронавірусу дійсно цінував можливість подорожувати і бути разом з близькими в безпечній обстановці.

"Ми танцювали, катались на велосипедах, плавали біля китів, каталися на байдарках, дивилися фільм на пляжі і багато іншого. Я розумію, що для більшості людей це поки що недосяжно, тому в такі моменти мені смиренно нагадують про те, наскільки привілейоване моє життя", – зазначила Кім.

Одні захопилися фотографіями з вечірки світської левиці, а інші заявили, що у Кім повністю відсутнє співчуття до сімей, розділених через пандемію COVID-19.

"Я не заперечую, що вони вирушили в цю поїздку, але нахабство опублікувати це на загальний огляд настільки відірвана від реальності. У багатьох дійсно немає співчуття до бідних, і у них немає здорового глузду, щоб зрозуміти, наскільки погано пхати це в обличчя людям", "Це так гротескно. На приватному острові багаті можуть прикинутися нормальними. Справжні нормальні люди скасовують зустрічі на День Подяки і Різдво", – пишуть користувачі в мережі.

Крім того, в мережі стали публікувати безліч мемів у відповідь на публікації телезірки.

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