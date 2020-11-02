Кендалл Дженнер "перетворилася" в Памелу Андерсон і викликала ажіотаж у мережі. Фото

Американська супермодель Кендалл Дженнер знялася в незвичному образі та показала знімки шанувальникам.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона постала актрисою і фотомоделлю Памелою Андерсон (фото можна побачити нижче).

На деяких кадрах Кендалл позує на мотоциклі в чорних легинсах, що облягають, боді з глибоким вирізом і високих шкіряних чоботях на підборах. Також її образ доповнили рукавички, браслет і об'ємні кучері.

Кендалл Дженнер "перетворилася" в Памелу Андерсон і викликала захоплення у шанувальників Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер постала в незвичному образі перед підписниками Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер показала знімки, на яких "перетворилася" в Памелу Андерсон Instagram Кендалл Дженнер

На інших знімках супермодель показала ближче свій макіяж: блакитні тіні зі стрілками, рожевий блиск для губ і тонкі брови.

Образ Кендалл Дженнер викликав ажіотаж у мережі Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер постала в незвичному образі перед підписниками Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер "перетворилася" в Памелу Андерсон і викликала захоплення у шанувальників Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер показала знімки, на яких "перетворилася" в Памелу Андерсон Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер "перетворилася" в Памелу Андерсон Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер постала в незвичному образі Instagram Кендалл Дженнер

У мережі фотографії Кендалл викликали захват і ажіотаж. Шанувальники розхвалили образ моделі і засипали її компліментами.

"Як тобі вдалося це зробити так ідеально?", "Це приголомшливо!", "Я думав, що це хтось інший, хай йому грець", – пишуть користувачі в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кендалл Дженнер оголила груди під час провокаційної фотосесії.