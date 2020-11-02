Кендалл Дженнер "превратилась" в Памелу Андерсон и вызвала ажиотаж в сети. Фото

Американская супермодель Кендалл Дженнер снялась в необычном образе и показала снимки поклонникам.

Так, на своей странице в Instagram она предстала актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон (фото можно посмотреть ниже).

На некоторых кадрах Кендалл позирует на мотоцикле в черных облегающих легинсах, боди с глубоким вырезом и высоких кожаных сапогах на каблуке. Также ее образ дополнили перчатки, браслет и объемные кудри.

Кендалл Дженнер "превратилась" в Памелу Андерсон и вызвала восторг у поклонников Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер предстала в необычном образе перед подписчиками Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер показала снимки, на которых "превратилась" в Памелу Андерсон Instagram Кендалл Дженнер

На других снимках супермодель показала поближе свой макияж: голубые тени со стрелками, розовый блеск для губ и тонкие брови.

Образ Кендалл Дженнер вызвал ажиотаж в сети Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер предстала в необычном образе перед подписчиками Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер "превратилась" в Памелу Андерсон и вызвала восторг у поклонников Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер показала снимки, на которых "превратилась" в Памелу Андерсон Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер "превратилась" в Памелу Андерсон Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер предстала в необычном образе Instagram Кендалл Дженнер

В сети фотографии Кендалл вызвали восторг и ажиотаж. Поклонники расхвалили образ модели и засыпали ее комплиментами.

"Как тебе удалось это сделать так идеально?", "Это потрясающе!", "Я думал, что это кто-то другой, черт возьми", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кендалл Дженнер обнажила грудь во время провокационной фотосессии.