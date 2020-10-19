Кароль засвітила стрункі ноги в сукні з екстремальним розрізом. Фото

Юля Ухіна Папараці 16:22, 19.10.2020 Оновлено: 16:25, 19.10.2020

Українська співачка Тіна Кароль з'явилася у восьмому ефірі шоу "Танці з зірками" в червоній сукні з високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Відповідні знімки 35-річна артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що вбрання від французького бренду Alexandre Vauthier Кароль доповнила червоними атласними туфлями на високих підборах (фото дивіться нижче).

Тіна Кароль сексуально позує на камеру
Instagram Тіни Кароль
Тіна Кароль засвітила ноги в відвертій сукні
Instagram Тіни Кароль
Спокуслива Тіна Кароль
Instagram Тіни Кароль

Шанувальники в коментарях під публікацією в черговий раз захопилися стилем і красою знаменитості.

"Це дуже пристрасно. Жінка пожежа, несіть воду, занадто гаряче", "Красуня неймовірна", "Богиня", "Які ніжки", "Вогонь", "Вбрання, як завжди, неймовірне", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль, яка у 2013 році втратила чоловіка Євгена Огіра, зізналася, що готова до нових відносин. Вона також розповіла, як чоловік може завоювати її серце.

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