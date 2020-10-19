Кароль засветила стройные ноги в платье с экстремальным разрезом. Фото

Украинская певица Тина Кароль появилась в восьмом эфире шоу "Танці з зірками" в красном платье с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Соответствующие снимки 35-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что наряд от французского бренда Alexandre Vauthier Кароль дополнила красными атласными туфлями на высоком каблуке (фото смотрите ниже).

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Instagram Тины Кароль

Тина Кароль засветила ноги в откровенном платье Instagram Тины Кароль

Соблазнительная Тина Кароль Instagram Тины Кароль

Поклонники в комментариях под публикацией в очередной раз восхитились стилем и красотой знаменитости.

"Это очень страстно. Женщина пожар, несите воду, слишком горячо", "Красотка невероятная", "Богиня", "Какие ножки", "Огонь", "Наряды, как всегда, невероятные", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа Евгения Огира, призналась, что готова к новым отношениям. Она также рассказала, как мужчина может завоевать ее сердце.