Каменських вразила фанатів сексуальним образом на Геловін

Obozrevatel Папараці 14:15, 31.10.2020

Українська співачка Настя Каменських (NK) вразила шанувальників відвертим образом до свята Геловін.

На сторінці в Instagram знаменитість показала свій сексуальний костюм на найстрашніше свято в році.

Артистка опублікувала фото, на якому зображена в образі мексиканської мертвої нареченої. На знімку зірка позувала в шовковому халаті, блиснувши пишними бюстом. Образ на Геловін Каменських доповнила квітковим аксесуаром на волоссі і яскравим макіяжем.

Каменських вибрала образ мертвої мексиканської нареченої на Хелловін.

А репер Потап постав перед шанувальниками в образі графа Дракули.

"Happy Halloween" Бу від нас до вас, друзі", – підписала знімки артистка.

Образ Потапа і Каменських на Хелловін.
Каменських і Потап показали костюми на Хелловін.

Шанувальникам сподобалися образи на Геловін Каменських і Потапа і відзначили, що вони сексуальна пара.

"Сексі парочка. Містер і місіс Геловін", "Вау прямо ґрунтовно підійшли до цієї справи", "Круті образи", – писали фоловери під знімками зірок.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Настя Каменських оголила сексуальне тіло і підкорила фанатів

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