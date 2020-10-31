Каменських вразила фанатів сексуальним образом на Геловін
Українська співачка Настя Каменських (NK) вразила шанувальників відвертим образом до свята Геловін.
На сторінці в Instagram знаменитість показала свій сексуальний костюм на найстрашніше свято в році.
Артистка опублікувала фото, на якому зображена в образі мексиканської мертвої нареченої. На знімку зірка позувала в шовковому халаті, блиснувши пишними бюстом. Образ на Геловін Каменських доповнила квітковим аксесуаром на волоссі і яскравим макіяжем.
А репер Потап постав перед шанувальниками в образі графа Дракули.
"Happy Halloween" Бу від нас до вас, друзі", – підписала знімки артистка.
Шанувальникам сподобалися образи на Геловін Каменських і Потапа і відзначили, що вони сексуальна пара.
"Сексі парочка. Містер і місіс Геловін", "Вау прямо ґрунтовно підійшли до цієї справи", "Круті образи", – писали фоловери під знімками зірок.
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