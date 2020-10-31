Каменских впечатлила фанатов сексуальным образом на Хеллоуин
Украинская певица Настя Каменских (NK) поразила поклонников откровенным образом к празднику Хеллоуин.
На странице в Instagram знаменитость показала свой сексуальный костюм на самый страшный праздник в году.
Артистка опубликовала фото, на котором изображена в образе мексиканской мертвой невесты. На снимке звезда позировала в шелковом халате, сверкнув пышными бюстом. Образ на Хеллоуин Каменских дополнила цветочным аксессуаром на волосах и ярким макияжем.
А рэпер Потап предстал перед поклонниками в образе графа Дракулы.
"Happy Halloween" Бу от нас к вам, ребята", – подписала снимки артистка.
Поклонникам понравились образы на Хеллоуин Каменских и Потапа и отметили, что они сексуальная пара.
"Секси парочка. Мистер и миссис Хэллоуин", "Вау прямо основательно подошли к этому делу", "Крутые образы", – писали фолловеры под снимками звезд.
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