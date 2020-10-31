Каменских впечатлила фанатов сексуальным образом на Хеллоуин

Obozrevatel Папарацци 14:15, 31.10.2020

Украинская певица Настя Каменских (NK) поразила поклонников откровенным образом к празднику Хеллоуин.

На странице в Instagram знаменитость показала свой сексуальный костюм на самый страшный праздник в году.

Артистка опубликовала фото, на котором изображена в образе мексиканской мертвой невесты. На снимке звезда позировала в шелковом халате, сверкнув пышными бюстом. Образ на Хеллоуин Каменских дополнила цветочным аксессуаром на волосах и ярким макияжем.

Каменских выбрала образ мертвой мексиканской невесты на Хеллоуин.

А рэпер Потап предстал перед поклонниками в образе графа Дракулы.

"Happy Halloween" Бу от нас к вам, ребята", – подписала снимки артистка.

Образ Потапа и Каменских на Хеллоуин.
Каменских и Потап показали костюмы на Хеллоуин.

Поклонникам понравились образы на Хеллоуин Каменских и Потапа и отметили, что они сексуальная пара.

"Секси парочка. Мистер и миссис Хэллоуин", "Вау прямо основательно подошли к этому делу", "Крутые образы", – писали фолловеры под снимками звезд.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Настя Каменских обнажила сексуальное тело и покорила фанатов

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