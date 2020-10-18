Каменських викликала ажіотаж сексуальним фото в халаті і без макіяжу

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з фанатами черговим пікантним кадром.

В Instagram-акаунті знаменитість опублікувала фото без макіяжу, на якому позувала сидячи на ванні в білому шовковому халаті. Крім того, зірка також продемонструвала стрункі ніжки в кадрі.

У публікації Каменських підняла тему, чому важливо вміти розслаблятися.

"Відпочинок і розслаблення – необхідна частина роботи і життя загалом. Тільки в розслабленому стані ми здатні бачити ширше, ясно сприймати нову інформацію, креативити і творити. І як сьогодні – відновлювати сили перед новим тижнем. Наприклад, ванною з аромамаслами зі свічками. Закрити очі і на кілька хвилин просто розчинитися й "оновитися", – написала в фотоблозі співачка.

Настя Каменських показала сексуальне фото в халаті і без макіяжу.

Користувачі мережі не змогли пройти повз сексуальний знімок Каменських. Вони засипали її компліментами в Instagram.

"Ви чарівна", "Вау, красуня", "Настю, як завжди – шалено красива", – писали фоловери в коментарях під фото.

Шанувальники засипали компліментами Каменських в Instagram.

Користувачі мережі залишилися в захваті від сексуального кадру Каменських.

Фанатам сподобався відвертий кадр знаменитості.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Каменських показала пишні форми в бікіні.