Каменских вызвала ажиотаж сексуальным фото в халате и без макияжа

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась с фанатами очередным пикантным кадром.

В Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала фото без макияжа, на котором позировала сидя на ванне в белом шелковом халате. Кроме того, звезда также продемонстрировала стройные ножки в кадре.

В публикации Каменских подняла тему, почему важно уметь расслабляться.

"Отдых и расслабление – необходимая часть работы и жизни в целом. Только в расслабленном состоянии мы способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать. И как сегодня - восстанавливать силы перед новой неделей. Например, ванной с аромамаслами при свечах. Закрыть глаза и на несколько минут просто раствориться и "обновиться", – написала в фотоблоге певица.

Настя Каменских показала сексуальное фото в халате и без макияжа.

Пользователи сети не смогли пройти мимо сексуального снимка Каменских. Они засыпали ее комплиментами в Instagram.

"Вы волшебная", "Вау, красотка", "Настя, как всегда - безумно красива", – писали фолловеры в комментариях под фото.

Поклонники засыпали комплиментами Каменских в Instagram.

Пользователи сети остались в восторге от сексуального кадра Каменских.

Фанатам понравился откровенный кадр знаменитости.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Каменских показала пышные формы в бикини.